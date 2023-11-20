Верстка сайту FarmVest

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
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Адаптивна та кросбраузерна верстка інвестиційного сайта від мобільних пристроїв з 320px по ширині до 4К моніторів, з аналогічним відображенням у браузерах Safari, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, тощо.

Можна ознайомитись за посиланням:
modjara.github.io/farmvest/

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