Вёрстка Fianit
HTML-верстка
Добавлена253 просмотра
12 лет назад
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Моя работа - это дизайн, вёрстка, javascript и некоторые модули на php. Сайт работает на CMS Joomla! и VirtueMart. Далеко не идеал, но это первый интернет магазин. Работая над этим проектом, я очень много узнал и многому научился, если мне снова придётся делать на Joomla интернет-магазин, он будет в разы лучше этого.