Вёрстка Fianit

http://fianit.kiev.ua/

Моя работа - это дизайн, вёрстка, javascript и некоторые модули на php. Сайт работает на CMS Joomla! и VirtueMart. Далеко не идеал, но это первый интернет магазин. Работая над этим проектом, я очень много узнал и многому научился, если мне снова придётся делать на Joomla интернет-магазин, он будет в разы лучше этого.