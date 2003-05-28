Вёрстка и анимация лендинга - Artificial Intelligence

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Artificial-Intelligence/

Стильный и современный веб-сайт с анимацией — проект, который впечатляет элегантным дизайном и плавной анимацией при прокрутке. Сайт полностью адаптивен, что делает его идеальным для отображения на любых устройствах — от смартфонов до больших мониторов.



Особенности проекта:

Плавная анимация при прокрутке, выполненная с использованием Wow.js, добавляет интерактивности и оживляет интерфейс.

Полностью адаптивный и резиновый дизайн, который гарантирует комфортное использование на любых экранах.

Интерактивные элементы, такие как слайдер, реализованный с помощью Swiper, повышают удобство навигации.

Четкая структура стилей, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для упрощения поддержки и масштабирования кода.

Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая макету.

Использованные технологии:

HTML/CSS;

JS;

Слайдер - Swiper;

Резиновый адаптив;

Препроцессор SCSS;

Бэм;

Анимация при прокрутке - wow.js;

Flexbox;

Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Artificial-Intelligence/