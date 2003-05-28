Вёрстка и анимация лендинга - Artificial Intelligence
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https://hholymolly.github.io/Artificial-Intelligence/
Стильный и современный веб-сайт с анимацией — проект, который впечатляет элегантным дизайном и плавной анимацией при прокрутке. Сайт полностью адаптивен, что делает его идеальным для отображения на любых устройствах — от смартфонов до больших мониторов.
Особенности проекта:
Плавная анимация при прокрутке, выполненная с использованием Wow.js, добавляет интерактивности и оживляет интерфейс.
Полностью адаптивный и резиновый дизайн, который гарантирует комфортное использование на любых экранах.
Интерактивные элементы, такие как слайдер, реализованный с помощью Swiper, повышают удобство навигации.
Четкая структура стилей, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для упрощения поддержки и масштабирования кода.
Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая макету.
Использованные технологии:
HTML/CSS;
JS;
Слайдер - Swiper;
Резиновый адаптив;
Препроцессор SCSS;
Бэм;
Анимация при прокрутке - wow.js;
Flexbox;
Pixel Perfect.
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