Вёрстка и анимация лендинга - Artificial Intelligence

Добавлена
4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Artificial-Intelligence/

Стильный и современный веб-сайт с анимацией — проект, который впечатляет элегантным дизайном и плавной анимацией при прокрутке. Сайт полностью адаптивен, что делает его идеальным для отображения на любых устройствах — от смартфонов до больших мониторов.

Особенности проекта:

  • Плавная анимация при прокрутке, выполненная с использованием Wow.js, добавляет интерактивности и оживляет интерфейс.

  • Полностью адаптивный и резиновый дизайн, который гарантирует комфортное использование на любых экранах.

  • Интерактивные элементы, такие как слайдер, реализованный с помощью Swiper, повышают удобство навигации.

  • Четкая структура стилей, основанная на методологии БЭМ, и использование SCSS для упрощения поддержки и масштабирования кода.

  • Прецизионная верстка по принципу Pixel Perfect, полностью соответствующая макету.

Использованные технологии:

  • HTML/CSS;

  • JS;

  • Слайдер - Swiper;

  • Резиновый адаптив;

  • Препроцессор SCSS;

  • Бэм;

  • Анимация при прокрутке - wow.js;

  • Flexbox;

  • Pixel Perfect.

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/Artificial-Intelligence/