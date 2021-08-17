Вёрстка интернет магазина духов и блога

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Вёрстка была сделана на чистых ФлексБоксах, для лучшей кроссбарузерности и адаптивности исходя из сложных элементов дизайна и дизайнерских решений. Вёрстка создавалась для посадки на ВордПресс и содержит подходящее тегирование для посадки.
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