Вёрстка интернет магазина духов и блога

Вёрстка была сделана на чистых ФлексБоксах, для лучшей кроссбарузерности и адаптивности исходя из сложных элементов дизайна и дизайнерских решений. Вёрстка создавалась для посадки на ВордПресс и содержит подходящее тегирование для посадки.

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