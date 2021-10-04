Вёрстка многостраничного сайта IdeaEncode

"Будешь долго делать - вместо зарплаты выдадим пасту"

Работа была сделана на Италию. Одна из моих первых работ на Европу. Обычный многостраничный сайт с тёмной/светлой темами (на стадии вёрстки так же была кнопка смены языка на сайте, но видимо на стадии back-разработки от неё отказались). Сайт скромный и был сделан за 3 дня со всеми доработками и изменениями.