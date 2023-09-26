Вёрстка одностраничного сайта с товарами и корзиной
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
слайдер, добавления товара в корзину, спойлеры, липкий хедер, форма поиска, галерея и т.д. Технологии gulp/scss, js, swipper. Ссылка на работу http://accessories.dmitro.com.ua/