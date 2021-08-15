Вёрстка сайт школы по обучению этикета

Сайт верстался на чистых Флексбоксах для полного и гибкого адаптива. Содержит чистый код и хорошую оптимизацию загрузки для поисковиков. Также, вёрстка сразу делалась для посадки на CMS - WordPress, содержит нативное тегирование для стандартных и популярных плагинов и ядра ВП.

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