Вёрстка сайта парфюмерной тематики
HTML-верстка
Добавлена265 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница рассчитана на разрешение 1024х768 px. Левое и правое поле центральной части страницы изменяют свой размер при изменении разрешения монитора.
Изображение в шапке страницы представляет собой композицию из трёх позиционированных независимых изображений, задаваемых в теле HTML страницы, что позволяет сделать оформление заголовка максимально гибким в эксплуатации.
Скругление уголков достигнуто исключительно средствами CSS без использования JavaScript.
Работа прошла проверку в Win-версиях IE6-IE8, Opera 10, FireFox 3.5.6, Maxthon2, Google Chrome, Safari, а также он-лайн валидатора (http://validator.w3.org)
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