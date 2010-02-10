Вёрстка сайта парфюмерной тематики

http://lambre-nalchik.ru/

Страница рассчитана на разрешение 1024х768 px. Левое и правое поле центральной части страницы изменяют свой размер при изменении разрешения монитора.

Изображение в шапке страницы представляет собой композицию из трёх позиционированных независимых изображений, задаваемых в теле HTML страницы, что позволяет сделать оформление заголовка максимально гибким в эксплуатации.

Скругление уголков достигнуто исключительно средствами CSS без использования JavaScript.

Работа прошла проверку в Win-версиях IE6-IE8, Opera 10, FireFox 3.5.6, Maxthon2, Google Chrome, Safari, а также он-лайн валидатора (http://validator.w3.org)

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