Вёрстка сайта производителя соков

Добавлена
4 года назад
574 просмотра
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Адаптивная вёрстка сайта производителя соков.

Используется плавное масштабирование блоков и шрифтов, страницы подстраиваются под любой экран.

Применены легкие анимации.

Прямое общение исполнителя с дизайнером студии BBBro, согласование всех деталей.

Вёрстку в действии можно посмотреть на нашем сайте.