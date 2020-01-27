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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная вёрстка сайта производителя соков.
Используется плавное масштабирование блоков и шрифтов, страницы подстраиваются под любой экран.
Применены легкие анимации.
Прямое общение исполнителя с дизайнером студии BBBro, согласование всех деталей.
Вёрстку в действии можно посмотреть на нашем сайте.