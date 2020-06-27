Web-разработчик фронт и бэкенд

Прежде сообщаю, что Иван Иванов, это псевдоним, меня зовут Павел.

Обучение в команде Geek Brains.

HTML5, CSS3, LESS, SASS. PHP, Java Script, GIT, базы данных и прочее.

Мощнейший проект Mail.ru

Кому хочется заняться программированием - это к ним.

Ну, а я теперь веб-разработчик, прошу заказывать работы.

Фронтенд, бекэнд, верстка с макетов, верстка по ТЗ без макета (прямая разработка, с пустого места и идеи, с постоянным взаимодействием с клиентом). Любой функционал. Все фреймворки.

Выполню любые проекты, АБСОЛЮТНО.

Почему такая уверенность? У меня в чате постоянно порядка 300 человек программистов, поверьте, все мы охватываем все специализации, поэтому я утверждаю, что если чего то не знаю я, то в группе у меня есть, тот, кто знает. Мы помогаем друг другу. На цене проект это не отражается, для заказчика вообще это (по договоренности) никак не будет заметно.

Есть и другой вариант, я могу распределить работу на специалистов и Вы будете знать, кто что делает и договариваться с каждым отдельно, но в рамках одного проекта. Соответственно, мы порядок сами определим, вам нужжно только определиться по оплатам (всем, каждому отдельно).

СОГЛАСИТЕСЬ, ВАМ ЭТО НЕ БУДЕТ УДОБНО!

ПРОЩЕ РАБОТАТЬ СО МНОЙ И ВСЕ БУДЕТ В НАИЛУЧШЕМ ВИДЕ!

Но не буду забывать и о том, что я все же личность творческая - режиссер, высшее образование.

В связи с этим: пишу сценарии, хоть вечеринок на полчаса, хоть виде-рекламы, соц-рекламы и роликов, до крупных сценариев фильмов.

А так же, озвучка: видеоролики (можно с переводом, типа переозвучка импортных роликов, адаптация под русскоязычное население), аудиоролики (аудиореклама). Частникам (для дней рождений бывает) друзья заказывают озвучку автоответчика в мобильник или озвучка на входящие звонки абонентов