Yacht rental platform

Розробила мобільну веб-платформу для послуг оренди яхт, орієнтуючись на принцип Mobile First для забезпечення зручного користування на мобільних пристроях.

Ключові аспекти проєкту:

Реалізувала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для бронювання яхт і перегляду доступних варіантів оренди;

Використала JavaScript для інтерактивних функцій;

Забезпечила адаптивність сайту для комфортної навігації на різних пристроях.

Платформа надає простий у використанні інтерфейс для користувачів, що шукають яхти для оренди, з підвищеним акцентом на мобільний досвід.

https://grizeus.github.io/yacht-rental/