Yacht rental platform

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4 месяца назад
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Розробила мобільну веб-платформу для послуг оренди яхт, орієнтуючись на принцип Mobile First для забезпечення зручного користування на мобільних пристроях.

Ключові аспекти проєкту:

  • Реалізувала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для бронювання яхт і перегляду доступних варіантів оренди;

  • Використала JavaScript для інтерактивних функцій;

  • Забезпечила адаптивність сайту для комфортної навігації на різних пристроях.

Платформа надає простий у використанні інтерфейс для користувачів, що шукають яхти для оренди, з підвищеним акцентом на мобільний досвід.

https://grizeus.github.io/yacht-rental/