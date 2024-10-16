Yacht rental platform

Розробила мобільну веб-платформу для послуг оренди яхт, орієнтуючись на принцип Mobile First для забезпечення зручного користування на мобільних пристроях.
Ключові аспекти проєкту:
Реалізувала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для бронювання яхт і перегляду доступних варіантів оренди;
Використала JavaScript для інтерактивних функцій;
Забезпечила адаптивність сайту для комфортної навігації на різних пристроях.
Платформа надає простий у використанні інтерфейс для користувачів, що шукають яхти для оренди, з підвищеним акцентом на мобільний досвід.