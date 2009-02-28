Сайт http://Yashik.tv иногда раньше называли "украинским Ютубом".

Сборка полностью блочная. Несколько локальных джава скриптов. 34 НТМЛ макета.

Шаблонирование и постановка на движек сделано компанией.

В дальнейшем сайт "ушёл" в портал http://tocka.net с изменением дизайна под стандарт портала.