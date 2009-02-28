Yashik.tv
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Добавлена228 просмотров
15 лет назад
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Сайт http://Yashik.tv иногда раньше называли "украинским Ютубом".
Сборка полностью блочная. Несколько локальных джава скриптов. 34 НТМЛ макета.
Шаблонирование и постановка на движек сделано компанией.
В дальнейшем сайт "ушёл" в портал http://tocka.net с изменением дизайна под стандарт портала.