Евклид - лендинг строительной компании

Адаптивный лендинг - HTML | CSS | JS | Pixel-Perfect | BEM

С применение скриптов:

Бургер-меню

Появляющееся окно поиска

Слайдер

Табы

Аккардионы

Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.

Также применялись минификаторы для CCS и JS. Сайт полностью оптимизирован и проверен на скорость загрузки в - Lighthouse. Анимация, плавный скрол и работа с ui-kit. Применялись aria атрибуты для скринридеров!

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