Евклид - лендинг строительной компании
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивный лендинг - HTML | CSS | JS | Pixel-Perfect | BEM
С применение скриптов:
Бургер-меню
Появляющееся окно поиска
Слайдер
Табы
Аккардионы
Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.
Также применялись минификаторы для CCS и JS. Сайт полностью оптимизирован и проверен на скорость загрузки в - Lighthouse. Анимация, плавный скрол и работа с ui-kit. Применялись aria атрибуты для скринридеров!
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