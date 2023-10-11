Евклид - лендинг строительной компании

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивный лендинг - HTML | CSS | JS | Pixel-Perfect | BEM

С применение скриптов:

  • Бургер-меню

  • Появляющееся окно поиска

  • Слайдер

  • Табы

  • Аккардионы

Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.

Также применялись минификаторы для CCS и JS. Сайт полностью оптимизирован и проверен на скорость загрузки в - Lighthouse. Анимация, плавный скрол и работа с ui-kit. Применялись aria атрибуты для скринридеров!

Ссылка на деплой версию сайта