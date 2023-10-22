За Министерство образования, науки, спорта и культуры Республики Арцах

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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У сайта есть мобильная версия, она собрана вместе с WordPress. Мы можем легко вносить изменения на веб-сайте, не меняя ни строчки.

Сделано:

HTML, CSS, Bootstrap, JS, PHP, Wordpress.

Ссылка на работу:

http://edu.nk.am/