Брендбук HYPE

(Концепт. Дизайн: Сурник Олександр)

HYPE — це вигаданий бренд одягу, створений з метою демонстрації моїх дизайнерських навичок та вміння будувати візуальну айдентику з нуля.

У цьому брендбуці зібрано основні елементи, які я можу створювати самостійно:

– логотипи,

– кольорові рішення,

– промо-банери,

– стиль комунікації,

– фірмові персонажі,

– слогани та приклади оформлення акцій.

Мета брендбуку:

🔹 показати, як я працюю з кольором, композицією і стилем

🔹 продемонструвати вміння створювати бренд “з нуля”

🔹 оформити роботи в структурований, зрозумілий гайд для клієнта або команди

Цей проєкт не є комерційним і створений виключно як портфоліо.

Усі елементи — оригінальні й створені мною без використання чужих шаблонів.

Якщо вам подобається цей стиль — я відкритий до нових проєктів і співпраці.

HYPE Brandbook

(Concept Project. Designed by Oleksandr Surnyk)

HYPE is a fictional clothing brand created to showcase my design skills and my ability to develop a complete visual identity from scratch.

This brandbook includes the core elements I can create independently:

– logos

– color palette

– promo banners

– visual communication style

– brand characters

– slogans and sales graphics

Purpose of the Brandbook:

🔹 to demonstrate my work with color, composition, and branding style

🔹 to show my ability to build a brand from the ground up

🔹 to present my work in a clean, structured format suitable for clients or teams

This project is not commercial and was created as part of my personal portfolio only.

All elements are original and made by me without using templates.