Делаю обложки на Wildberries и Ozon

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Здравствуйте. Создам для Вас

ПРОДАЮЩИЕ ФОТО для карточек товара на маркетплейсах.

Вы получите современный, а главное УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Делаю для Вас ОБЛОЖКУ карточки товара, и только после согласования Вы решаете, продолжаем ли мы сотрудничество.

ИТОГОВАЯ ЦЕНА:

Рассчитывается индивидуально. При оптовых заказах предусмотрены скидки.

! ПРАВКИ:

- в пределах разумного, вношу правки

БЕСПЛАТНО

НЕ БЕРУ ДОПЛАТУ ЗА:

  • ﻿﻿Поиск информации по товару;

  • ﻿﻿Удаление фона;

  • ﻿﻿Анализ карточек конкурентов;

  • ﻿﻿Поиск дополнительных фото.

    Буду рад сотрудничеству!