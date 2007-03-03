Делаю обложки на Wildberries и Ozon

Здравствуйте. Создам для Вас

ПРОДАЮЩИЕ ФОТО для карточек товара на маркетплейсах.

Вы получите современный, а главное УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Делаю для Вас ОБЛОЖКУ карточки товара, и только после согласования Вы решаете, продолжаем ли мы сотрудничество.

ИТОГОВАЯ ЦЕНА:

Рассчитывается индивидуально. При оптовых заказах предусмотрены скидки.

! ПРАВКИ:

- в пределах разумного, вношу правки

БЕСПЛАТНО

НЕ БЕРУ ДОПЛАТУ ЗА: