Делаю обложки на Wildberries и Ozon

Здравствуйте. Создам для Вас
ПРОДАЮЩИЕ ФОТО для карточек товара на маркетплейсах.
Вы получите современный, а главное УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
Делаю для Вас ОБЛОЖКУ карточки товара, и только после согласования Вы решаете, продолжаем ли мы сотрудничество.
ИТОГОВАЯ ЦЕНА:
Рассчитывается индивидуально. При оптовых заказах предусмотрены скидки.
! ПРАВКИ:
- в пределах разумного, вношу правки
БЕСПЛАТНО
НЕ БЕРУ ДОПЛАТУ ЗА:
Поиск информации по товару;
Удаление фона;
Анализ карточек конкурентов;
Поиск дополнительных фото.
Буду рад сотрудничеству!