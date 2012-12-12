Иконки для 1С:Университет

Программный комплекс 1С:Университет, построенный на базе 1С:Предприятие 8.2, позволяет контролировать каждую деталь в работе ВУЗа.

Иконки комплекса должны быть похожими по стилю и цветовому решению на их аналоги из 1С, но в то же время не копировать их полностью, быть уникальными.