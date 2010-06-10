Иконки для 7zip

Этот комплект иконок выполнен специ­ально для бесплатного архиватора 7zip. Иконки и исходники к ним, в форматах .ai и .psd, бесплатны и доступны для свободного скачивания. В комплект вхо­дят: иконки для папок архивов, главная иконка программы, и инсталлятора.

Все иконки представлены в размерах: 16х16, 32x32, 48x48 и 256х256, формат .ico, с цветовой палитрой 32 бита и 256 цветов. Так же в комплект входят иконки для тулбара, которые представлены в размерах: 24х24, 48х36, в формате .png с палитрой 32 бита, а так же иконка для splash-а в формате .png (96x96).

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