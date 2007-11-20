Иконки для ПО оптимального раскроя "Раскрой#"

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иконки для программы "Раскрой#" - программы оптимального фигурного криволинейного раскроя листов металла и подготовки управляющих программ для металлорежущих станков с ЧПУ и машин термической (плазменной, газовой) резки.