Иконки для ПО оптимального раскроя "Раскрой#"
Добавлена708 просмотров
16 лет назад
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иконки для программы "Раскрой#" - программы оптимального фигурного криволинейного раскроя листов металла и подготовки управляющих программ для металлорежущих станков с ЧПУ и машин термической (плазменной, газовой) резки.