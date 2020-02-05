Иконки для вечных stories Instagram

Создам серию иконок для сторис в вашем стиле

Instagram- это визуальная соцсеть, где люди первым делом обращают внимание на картинку. Оформление вашей страницы- это первое что видит человек, поэтому стоит уделить большое внимание единому стилю страницы. Создай уникальную и запоминающуюся страницу, обойди своих конкурентов Нужно для заказа:Создам до 10 иконок, сочетающихся с вашей страницей, вашими идеями и пожеланиями!!! Кратко расскажите о том какой стиль и цвета вам нравятся или пришлите пример, который нравится, а также список Иконок. После уточнения всех деталей я приступаю к работе. Знаки и символы, которые используются в иконках рисую сама с нуля , или беру готовые, иногда немного дорабатываю. Поэтому при заказе стоит это учесть и указать какой вариант вам подходит. Делаю быстро и в короткие сроки, Вы точно останетесь довольны)