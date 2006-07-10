Инфографика, дизайн карточек для Ozon и Wildberries
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месяц назад
🌟 Что я предлагаю?
Инфографика, которая объясняет преимущества и характеристики товара.
Дизайн карточек, соответствующий современным тенденциям.
Быстрая работа и соблюдение сроков.
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Не упустите шанс преобразить свои карточки товаров и увеличить продажи! Свяжитесь со мной, и давайте сделаем ваши товары заметными на Ozon и Wildberries! 💼✨
📩 Готов обсудить детали вашего проекта!