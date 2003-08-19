Оформление Instagram. Полная упаковка профиля

Здравствуйте! Хочу предложить вам свои услуги в оформлении профиля Instagram. Отдельные элементы, а так же полная упаковка профиля.В упаковку может входить: Создание аватарки профиля (логотип), обложки для актуальных stories, инстасторис для актуальных, составление визуала ленты (с вашим материалом, либо с найденным мной по желанию). Проведём анализ конкурентов и создадим ваш фирменный стиль! Оформим визуал профиля, который будет выделяться среди профилей в вашей нише.