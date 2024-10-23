Отрисовка Вектор

Дано: изображение сгенерированное ИИ

Задача: построить аналогичное изображение в векторе, сохранить общую идею и стилистическте элемены – выпуклость значков, эффект прозрачного шара, трёхмерность, сетевую связку. Объекты будут по-разному, что-то на значках, а что-то нет. Их может быть меньше, но они должны быть более разнообразными, и больше в тему. По мере приближения к краю значки заворачиваются по окружности шара как сейчас. Должно быть чуть менее мультяшно. Убрать фон и человечков снизу. Внутри шара и за ним сделать прозрачно.