Создание масок

Я создаю маски разного уровня сложности. Опыт создания масок – пол года. За это время я выполнила множество заказов, с частью из них вы можете ознакомиться в моем портфолио.

Сперва я разрабатываю примерный дизайн маски, ориентируясь на Ваши пожелания. Затем приступаю к созданию самой маски. Разработка одной маски занимает от трех дней – все зависит от сложности заказа.

Изготовлю маску на Ваш вкус в кратчайшие сроки!