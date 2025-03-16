ПРОДАЮЩАЯ ИНФОГРАФИКА🔥
Приветствую! Меня зовут Виктория, а значит ПОБЕДА👋
Нужно выделить свой товор среди конкурентов? Со мной у вас это получится!
✅ Превращаю карточки товаров в мощный инструмент продаж.
✅ Индивидуальный подход к каждому заказчику.
✅ Моя инфографика цепляет взгляд и убеждает купить.
✅ Работаю в различных программах: Canva, Figma, Tilda, с нейросетями.
✅ Готовые карточки товара будут готовы в течении 1 дня. Первая- главная карточка товара стоит 350 р., каждая последующая карточка для данного товара 300 р.
🗂Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/16iUsN1SUoYt7TScOTDyOweQTZtanRWrx