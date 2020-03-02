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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Я молодой человек с кучей свободного времени, которое хотел бы провести за делом которое принесет немного денег, но самое главное удовольствие! Работу выполняю качественно и в сроки. Сколько себя помню всегда любил творчество в любом его проявлении : )
Занимаюсь:
- Монтаж и обработка видео
- Обработка фото
- Разработка и реализация логотипов
- Разработка макетов листовок, каталогов, баннеров
- Нарисую портрет, открытку ( будет отличным в качестве подарка ), обложку
- Разработаю эскиз для тату
- Пишу музыку на заказ