:)

Добавлена
4 года назад
65 просмотров
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Всем привет! Я молодой человек с кучей свободного времени, которое хотел бы провести за делом которое принесет немного денег, но самое главное удовольствие! Работу выполняю качественно и в сроки. Сколько себя помню всегда любил творчество в любом его проявлении : )

Занимаюсь: 

- Монтаж и обработка видео 

- Обработка фото 

- Разработка и реализация логотипов 

- Разработка макетов листовок, каталогов, баннеров

- Нарисую портрет, открытку ( будет отличным в качестве подарка ), обложку 

- Разработаю эскиз для тату 

- Пишу музыку на заказ 