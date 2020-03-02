Всем привет! Я молодой человек с кучей свободного времени, которое хотел бы провести за делом которое принесет немного денег, но самое главное удовольствие! Работу выполняю качественно и в сроки. Сколько себя помню всегда любил творчество в любом его проявлении : )

Занимаюсь:

- Монтаж и обработка видео

- Обработка фото

- Разработка и реализация логотипов

- Разработка макетов листовок, каталогов, баннеров

- Нарисую портрет, открытку ( будет отличным в качестве подарка ), обложку

- Разработаю эскиз для тату

- Пишу музыку на заказ