12 мифов об усыновлении
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена595 просмотров
15 лет назад
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Иллюстрация в журнал к статье "12 мифов об усыновлении".
Цветная часть картинки отражает то, что лежит на поверхности в вопросах об усыновлении детей , а серая раскрывает эти самые мифы и показывает реальность, иногда не очень приглядную и очевидную далеко не каждому.