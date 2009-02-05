Иллюстрация в журнал к статье "12 мифов об усыновлении".

Цветная часть картинки отражает то, что лежит на поверхности в вопросах об усыновлении детей , а серая раскрывает эти самые мифы и показывает реальность, иногда не очень приглядную и очевидную далеко не каждому.