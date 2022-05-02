2D - иллюстрации

Привет, мой друг! Я с удовольствием помогу Вам воплотить Вашу идею в жизнь! Мои черно-белые иллюстрации прекрасно подходят, если:

- хотите создать уникальный дизайн для Вашего бизнеса;

- необходимо разработать собственную тематическую раскраску для детей или взрослых;

- черно-белые лаконичные открытки Вас привлекают куда больше

- нужно оформить Ваш научный труд (диссертация, учебник и т. п. ) с помощью иллюстраций;

- Вы все-таки решились создать тату

- появилась жизненная необходимость в собственном принте на футболку, отражающим Вашу уникальность!

- и, наконец, есть идея - несите сюда!

Я очень ценю Ваше и свое время. Хочу, чтобы нас окружали вещи, которые радовали нас, а также, работали на нас и наше дело. Я постараюсь помочь Вам в этом :)