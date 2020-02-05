Айдентика для краеведческого музея

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задача:
создание современного узнаваемого фирменного стиля, отражающего суть мероприятия.
идея:
мамонт — достаточно очевидный и узнаваемый символ в контексте музея, а розовый слон - является символомбольшой и смелой мечты, к которой каждый стремится. Так, соединив два этих образа вышел фирменный знак фестиваля.
С одной стороны мы понимаем, что речь идет о музейном проекте, с другой задачей фестиваля является обсуждение
вопросов будущего развития и продвижения музея.