Акварельная иллюстрация

Иллюстрация акварелью на бумаге в представленной стилистике.

Процесс работы:

1) Обсуждаем тз

2) Делаю карандашный скетч, отправляю вам этапы, утверждаем, стираю всё лишнее

3) Подбираем цветовую палитру для иллюстрации, после утверждения делаю покрас акварелью, процессом делюсь с вами

4) Готово! Отправляю вам несколько вариантов фото в хорошем качестве: оригинал и с обработкой. Обработка использую, т. к. камера не всегда достоверно передаёт цвета, контраст и так далее.

Нужно для заказа

1) Что будем рисовать? :)

2) Формат (рисую на бумаге, поэтому а3/а4/а5)

3) Для чего будет использоваться иллюстрация? (книжная/открытка/аватарка и т. д.)

4) Референсы (на что должно быть похоже, конкретные обьекты/люди, которые должны быть изображены)

5) Цветовая палитра, какие-то особенности/детали

6) Сроки