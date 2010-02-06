Алукард из хеллсинга
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена202 просмотра
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.youtube.com/watch?v=-qSSlR7JpRo
Идея честно стырена с какой-то картинки, но нарисовано все с нуля и даже почти не подглядывая.
процесс создания можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=-qSSlR7JpRo