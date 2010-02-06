Алукард из хеллсинга

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
14 лет назад
202 просмотра
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http://www.youtube.com/watch?v=-qSSlR7JpRo

Идея честно стырена с какой-то картинки, но нарисовано все с нуля и даже почти не подглядывая.

процесс создания можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=-qSSlR7JpRo