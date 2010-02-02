Aquavita
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена169 просмотров
14 лет назад
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Аква Вита - отельно-оздоровительный комплекс, расположенный в одном из самых живописных уголков Украины - Подольских Товтрах. К услугам отдыхающих не только незабываемая природа, но и лечебно-диагностическая база, бювет природной минеральной воды збручанского месторождения, открытый летний бассейн и др.
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