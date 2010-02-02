http://www.aquavita.com.ua/

Аква Вита - отельно-оздоровительный комплекс, расположенный в одном из самых живописных уголков Украины - Подольских Товтрах. К услугам отдыхающих не только незабываемая природа, но и лечебно-диагностическая база, бювет природной минеральной воды збручанского месторождения, открытый летний бассейн и др.

Сайт передает атмосферу, которая царит в этой славной здравнице: спокойствие, умиротворённость, «зелёность» окружающей природы. При создании сайта использовались такие технологии как Flash-заставка, система администрирования, оригинально оформленный каталог и фотографии.