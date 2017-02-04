Авторское видение на основе изучения коми одежды

Данная работа "Коми стиль" выполнена в 2008 году в трёх вариантах для участия в конкурсе плаката "Линия моды" Международной Тихоокеанской Асамблеи творческой молодёжи "Под знаком Дизайна", а также относится к проекту "Зарань".

Сегодня много внимания уделяется этно-инициативам и национальным компонентам в развитии регионов.

Эти плакаты выполнены в похожем оформлении с использованием стилезованного орнамента коми, подвесок и украшений, а также соответствует цветовому решению материала и ткани одежды коми культуры.

В современных образах использованы рисунки тканей такие, как в прошлые времена коми пермяков и зырян.

У девушки с лентами головной убор символизирует что она мать ребёнка.

Каждый костюм оформлен металлическими украшениями в виде пряжек и пластин, которые имеют происхождение коми подвесок в зверином стиле.

На фото примерный макет обуви с изображением коми щуки. В готовом варианте кожаные детали предстают в виде металлических пластин. Высокая платформа позволяет сохранить тепло ногам и подходит для нашего Севера.

Эти костюмы усовершенствованны и могут быть популярными в наше время , создавая таинственную атмосферу прошлого времени.

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