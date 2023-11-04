Работы для Vape Shop Cruiz

Моя самая первая работа.



Новичок в дизайне. Учусь в Mate academy, работал раньше на скучной для меня профессии сейчас планирую подтянуть навыки в дизайне и заработать лишнюю копейку.



Беру за услуги сумму нижу чем у других фрилансеров в связи с неопытностью.