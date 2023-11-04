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Иллюстрации и Рисунки
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2 месяца назад
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Работы для Vape Shop Cruiz
Моя самая первая работа.
Новичок в дизайне. Учусь в Mate academy, работал раньше на скучной для меня профессии сейчас планирую подтянуть навыки в дизайне и заработать лишнюю копейку.
Беру за услуги сумму нижу чем у других фрилансеров в связи с неопытностью.