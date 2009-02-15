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Во времена Хрущёвской оттепели в результате анти-Сталинской пропаганды огромное количество гипсовых изваяний Сталина по всему союзу были списаны на свалку , только страх перед бывшим вождём так на долго укоренился в умах советских граждан ,- что даже через десятилетие тяжело было найти человека решившегося уничтожить их , и скульптуры были снесены в подсобные помещения в ожидании своих Героев отпущения ...

Согласно правдивой легенде Новочеркасск нашёл своего героя в 70х . Его звали Боря Чума ! Перед входом в подсобку он был вооружён Кувалдой , бутылкой водки , и большим опытом в грязных делах ...