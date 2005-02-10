Дизайн стилізованого персонажа-скелета для мобільної гри

Стилізована 2D-ілюстрація персонажа, створена для мобільної гри у стилі фентезі. Персонаж — воїн-нежить — чарівний скелет, одягнений у королівський синій плащ з подвійними мечами, виконаний у яскравому мультяшному стилі. Я зосередилась на чистих формах, яскравому кольоровому контрасті та читабельності, що особливо важливо для мобільних та казуальних ігор. Тепле освітлення ядра та сяючі очі допомагають персонажу виділитися на будь-якому фоні. Усі елементи намальовані у Photoshop та оптимізовані для потенційного 2D-риггінгу або анімації.