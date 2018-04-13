До свиданье лето, до свидания...

Гуашь, картон. Задарок соседке-подруге, 80 летней врачу Тамаре Яковлевне...

Когда наше величество изволили сильно болеть, она меня выходила. Ну а поскольку

денег не возьмет, то я ей на ДР картинку задарил в красивой рамочке и под стеклом.

Она очень обрадовалась моему водяному ландшафтику, хотя обычно озабоченно

спрашивает что это я новенького нарисовал и строго поджимает губы...

Пришлось сбацнуть по-похожестее и угодить не очень изысканным вкусам спасительницы.

Ей очень понравилось, угостила бутылкой домашнего вина, а картинка висит на стене в большой комнате.