До свиданье лето, до свидания...

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Гуашь, картон. Задарок соседке-подруге, 80 летней врачу Тамаре Яковлевне...
Когда наше величество изволили сильно болеть, она меня выходила. Ну а поскольку
денег не возьмет, то я ей на ДР картинку задарил в красивой рамочке и под стеклом.
Она очень обрадовалась моему водяному ландшафтику, хотя обычно озабоченно
спрашивает что это я новенького нарисовал и строго поджимает губы...
Пришлось сбацнуть по-похожестее и угодить не очень изысканным вкусам спасительницы.
Ей очень понравилось, угостила бутылкой домашнего вина, а картинка висит на стене в большой комнате.