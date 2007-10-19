Don't look at me\ не смотри на меня

Иллюстрация к одной древней японской легенде. В крацце:

Жила была на свете очень богатая, красивая и эгоистичная принцесса. И как то в ее дом заглянул очень красивый, молодой монах из соседнего моностыря...и захотела принцесса его совратить....а он не поддался....тогда принцесса взбесилась...превратилась в золотого дракона и уничтожила всех монахов из того монастыря....а потом опять стала человеком и очень раскаилась....

ну или что то близкое к этому :))