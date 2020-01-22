Персонаж для новой лотереи от MSL - "КАРЕ".

https://msl.ua/ru/default/article/id/19641

Перерисовка существующего векторного логотипа.

ТЗ:

"Это девушка-джокер, сексуальная (но не пошлая),игривая и немного дерзкая.

Наша задача «оживить» персонажа с логотипа,придать ему характер и особенности.

Девушка находится в помещении казино, но основной акцент должен быть на персонаже, казино угадывается на фоне, но не перетягивает внимание на себя.

Девушка держит в одной руке веер из карт, во второй руке веер из денег. "