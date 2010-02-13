Эскиз яхты ”Cruiser K-99”.

Рабочий эскиз дизайна быстроходной яхты (катамарана) – борт и рубка. Мачта и паруса не показаны. Предназначен для дальнейшей векторизации и плоттерной порезки.

Здесь уже готовая версия:

https://www.weblancer.net/users/Hyperion__Art/portfolio/?category_id=18