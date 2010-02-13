Эскиз яхты ”Cruiser K-99”.
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена532 просмотра
14 лет назад
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Рабочий эскиз дизайна быстроходной яхты (катамарана) – борт и рубка. Мачта и паруса не показаны. Предназначен для дальнейшей векторизации и плоттерной порезки.
Здесь уже готовая версия:
https://www.weblancer.net/users/Hyperion__Art/portfolio/?category_id=18