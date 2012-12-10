Фирма по защите плюшевых панд ищет семьи для усын

«Изображение на плакате: несчастная плюшевая панда с одной нормальной, и одной деревянной ножкой, с крюком вместо одной лапки, повязкой на глазе и в шляпе пирата. Смотрит весело на зрителя.

Слоган: Старая не значит скучная!»