Фирма по защите плюшевых панд ищет семьи для усын
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11 лет назад
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«Изображение на плакате: несчастная плюшевая панда с одной нормальной, и одной деревянной ножкой, с крюком вместо одной лапки, повязкой на глазе и в шляпе пирата. Смотрит весело на зрителя.
Слоган: Старая не значит скучная!»