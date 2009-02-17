В рамках создания фирменного стиля для агентства недвижимости был придуман и разработан фирменный персонаж, который несет в себе информацию как о виде деятельности организации (операции с недвижимостью), так и об отношении сотрудников к своим клиентам (крайняя расположенность, добросовестность и радушие).