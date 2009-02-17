Фирменный персонаж.
Иллюстрации и Рисунки
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15 лет назад
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В рамках создания фирменного стиля для агентства недвижимости был придуман и разработан фирменный персонаж, который несет в себе информацию как о виде деятельности организации (операции с недвижимостью), так и об отношении сотрудников к своим клиентам (крайняя расположенность, добросовестность и радушие).