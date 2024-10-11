Приветствую всех любителей музыки! Сегодня хочу поделиться радостной новостью: я создал арт в честь выхода нового музыкального альбома FREERIO 3 от OG BUDA!



Это уже третий альбом в серии, и я очень рад, что могу сделать арт к выходу данного проекта. FREERIO 3 обещает быть ещё более взрывным и энергичным, чем предыдущие альбомы, и я уверен, что он понравится всем поклонникам творчества OG BUDA.

Если вы ещё не успели послушать предыдущие альбомы серии, обязательно сделайте это перед прослушиванием FREERIO 3.



Уверяю вас, вы не пожалеете!А если хотите узнать больше о визуале или посмотреть другие мои работы, подписывайтесь на меня в социальных сетях. Буду рад видеть вас среди своих подписчиков!