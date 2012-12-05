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Эразмо да Нарни (итал. Erasmo da Narni) по прозвищу Гаттамелата (итал. Gattamelata; 1370, Нарни — 16 января 1443, Падуя) — итальянский кондотьер.
Был учеником мясника в своём родном городе. Военную карьеру начинал солдатом у Браччо да Монтоне, состоял на службе у пап, Флоренции, Венеции. Стал правителем Падуи в 1437 году. Донателло создал знаменитую конную статую Гаттамелаты.
Голова Гаттамелаты
Гипсовую голову кондотьера Гаттамелаты можно встретить во многих изостудиях и классах по рисованию. Резкие черты лица позволяют начинающим художникам и фотографам научиться работать со светом и тенью.