Графический дизайн

Добавлена
2 года назад
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Образование

ART DISING, Киев, 2021

*Учебный центр Контакт. Итехфорвард, Киев, 2011

Успешно завершила курсы «Компьютерная графика»

*Академия труда и социальных отношений Федерации

профессиональных союзов Украины, Киев, 2007

*Успешно завершила учебу и получила диплом Специалиста по

специальности «Хозяйственное, трудовое право», Юрист

Технические навыки

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Coral Draw,

InDesign,

MS Office

Разработка дизайна для сувенирной, полиграфической продукции;

Создание макетов полиграфии: плакат, постер, листовка, баннер,

каталог, меню;

Дизайн упаковки, стопперов, флаеров, разработка, подача.

Верстка книг и макетов для печати, фото книг;

Разработка логотипа, логобука, фирменного стиля, гайдлайна,

брендирование;

Создание иллюстрации или формирование

коллажей из фото или рисунков.

Опыт оформления договоров, поиск новых клиентов