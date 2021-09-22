Графический дизайн

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Образование
ART DISING, Киев, 2021
*Учебный центр Контакт. Итехфорвард, Киев, 2011
Успешно завершила курсы «Компьютерная графика»
*Академия труда и социальных отношений Федерации
профессиональных союзов Украины, Киев, 2007
*Успешно завершила учебу и получила диплом Специалиста по
специальности «Хозяйственное, трудовое право», Юрист
Технические навыки
Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator,
Coral Draw,
InDesign,
MS Office
Разработка дизайна для сувенирной, полиграфической продукции;
Создание макетов полиграфии: плакат, постер, листовка, баннер,
каталог, меню;
Дизайн упаковки, стопперов, флаеров, разработка, подача.
Верстка книг и макетов для печати, фото книг;
Разработка логотипа, логобука, фирменного стиля, гайдлайна,
брендирование;
Создание иллюстрации или формирование
коллажей из фото или рисунков.
Опыт оформления договоров, поиск новых клиентов