Графический дизайн

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технические навыки
Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator,
Coral Draw,
InDesign,
MS Office
Разработка дизайна для сувенирной, полиграфической продукции;
Создание макетов полиграфии: плакат, постер, листовка, баннер,
каталог, меню;
Дизайн упаковки, стопперов, флаеров, разработка, подача.
Верстка книг и макетов для печати, фото книг;
Разработка логотипа, логобука, фирменного стиля, гайдлайна,
брендирование;
Создание иллюстрации или формирование
коллажей из фото или рисунков.
Опыт оформления договоров, поиск новых клиентов