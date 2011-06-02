Гравюра "Запорожский казак"

Сначала нарисовал контурный рисунок казака, который затем преобразовал в гравюру.

Это так называемая имитация гравюры, так как делать настоящую гравюру, вырезая резцами по дереву или металлу с последующим оттиском на бумаге, слишком долго и хлопотно.

Это уменьшенная копия. Оригинальный размер больше в 4 раза.