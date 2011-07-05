Гуглер (лат. Gugler)- существо, которое обитает в сознании человека и отвечает за нахождение ответов на рождающиеся в голове вопросы.

Длительность жизни гуглеров и их способности зависят от развития самого человека. Их внешний вид полностью оправдывает ответы выдаваемые ими: хорошие, плохие, глупые и т. д.

Гуглеры существуют только период от зарождения вопроса в голове до нахождения ответа, т.е. от секунды до десятилетий. Поэтому первые существуют на границе от материального до небытия и порой отвечают за гениальные мысли, вторые живут подолгу и обычно стаями.

Интересные факты:

* Эффект от общения с этими существами почти также продуктивен как и при общении с домашними животными.

* Гуглеры никак не связаны с брендом Google, однако, его создание их заслуга.