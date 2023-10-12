Illustrated dictionary

Етнографічний словник в сучасній стилістиці, який поєднав в собі дух старословʼянського слова та сучасні абстрактні ілюстрації.

Устами та пензлем - це про щось нове та абсолютно унікальне. Таємниче занурення в свою підсвідомість та пошук чогось загадкового. Головною ідеєю книги «Устами та пензлем» є за допомогою абстрактних образів передати загальну атмосферу етнічного слова та дати читачеві можливість побачити в кожній ілюстрації прихований сенс. Також ознайомити читача з старословʼянськими словами, які більше не вживаються та популяризувати етнічну українську мову за допомогою сучасних ілюстрацій.

2022