Illustrated dictionary
Иллюстрации и Рисунки
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2 месяца назад
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Етнографічний словник в сучасній стилістиці, який поєднав в собі дух старословʼянського слова та сучасні абстрактні ілюстрації.
Устами та пензлем - це про щось нове та абсолютно унікальне. Таємниче занурення в свою підсвідомість та пошук чогось загадкового. Головною ідеєю книги «Устами та пензлем» є за допомогою абстрактних образів передати загальну атмосферу етнічного слова та дати читачеві можливість побачити в кожній ілюстрації прихований сенс. Також ознайомити читача з старословʼянськими словами, які більше не вживаються та популяризувати етнічну українську мову за допомогою сучасних ілюстрацій.
2022