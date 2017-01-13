Иллюстрации

Я являюсь не только дизайнером, стилистом, модельером, но и художником✍это ещё одна моя страстьСейчас я так же активно работаю над портретами и рисунками в мультяшном стиле. Всегда стараясь передать характер человека❤Спросите почему я выбрала именно это направление?Все потому что гиперреализм постепенно уходит на второй план. Ведь хороший фотоаппарат, может так же запечатлеть вас на снимке не так ли?✨Поэтому я выбрала для себя именно это направлениеведь каждый человек в душе ребёнок, каждому хочется верить в чудо, а рисунки дают нам такую возможность. Мы можем оказаться где угодно и какими угодно.